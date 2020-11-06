Роберто Манчини сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт местной федерации.

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55-летний специалист чувствует себя хорошо, без симптомов. Участие Манчини в ближайших поединках сборной Италии пока остается под вопросом. "Скуадра Адзурра" 11 ноября проведет спарринг со сборной Эстонии, позже подопечных Манчини ожидают встречи с поляками и боснийцами, 15 и 18 ноября соответственно.

Сборная Италии расположилась на второй строчке группы А1 в Лиге наций, уступая Польше на одно очко.

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