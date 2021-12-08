"Устная договоренность с клубом Премьер-лиги? Неправда. Моя единственная цель – выйти на чемпионат мира и получить шанс выиграть его", – цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Юнайтед летом может назначить тренером "отвратительного" Манчини – трагедия Италии поспособствует процессу

Национальная команда Италии не смогла из первой строчки в группе пробиться на ЧМ-2022, поэтому подопечные Манчини вынуждены будут сыграть в плей-офф, где их соперником станет команда Португалии.

Напомним, после увольнения Сульшера Манчестер Юнайтед назначил главным тренером до конца сезона Ральфа Рангника.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль