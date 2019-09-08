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Манчини определил первоочередные цели сборной Италии в отборе на Евро-2020

13:52 19 Читати українською
Манчини определил первоочередные цели сборной Италии в отборе на Евро-2020
Роберто Манчини / Твиттер сборной Италии

Главный тренер итальянцев поделился своими планами на вторую часть евроотбора.

 

"Важно как можно быстрее квалифицироваться на Евро-2020, поскольку это позволит нам испытать несколько молодых футболистов.

Бернарду Силва надеется опередить сборную Украины до конца отбора на Евро-2020

Новые исполнители могут пригодиться в будущем. Мы всегда должны выигрывать, чтобы подниматься в рейтинге ФИФА и, таким образом улучшать наши позиции перед чемпионатом мира", – приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Исторический рекорд сборной Италии в видеообзоре матча против Армении – 3:1

Напомним, итальянцы добыли максимум очков в пяти турах и уверенно возглавляют группу J.

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Евро-2020 Италия Италия Роберто Манчини Роберто Манчини Финляндия - Италия
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