Манчини определил первоочередные цели сборной Италии в отборе на Евро-2020

Главный тренер итальянцев поделился своими планами на вторую часть евроотбора.

"Важно как можно быстрее квалифицироваться на Евро-2020, поскольку это позволит нам испытать несколько молодых футболистов.

Бернарду Силва надеется опередить сборную Украины до конца отбора на Евро-2020

Новые исполнители могут пригодиться в будущем. Мы всегда должны выигрывать, чтобы подниматься в рейтинге ФИФА и, таким образом улучшать наши позиции перед чемпионатом мира", – приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Исторический рекорд сборной Италии в видеообзоре матча против Армении – 3:1

Напомним, итальянцы добыли максимум очков в пяти турах и уверенно возглавляют группу J.