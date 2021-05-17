Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подтвердил новый контракт тренера. Соглашение рассчитано до 2026 года, то есть до чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Манчини возглавил сборную Италии в 2018-м. "Скуадра адзурра" уверенно выиграла оборочную группу и гарантировала себе участие на Евро-2020. Соперниками итальянцев на групповом этапе финальной части стали Турция, Швейцария и Уэльс.

Напомним, ранее 56-летний специалист успел поработать в Лацио, Интере, Фиорентине, Галатасарае, Зените и Манчестер Сити.

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