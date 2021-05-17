Манчини официально продлил контракт со сборной Италии до 2026 года
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини согласился на длительное сотрудничество.
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подтвердил новый контракт тренера. Соглашение рассчитано до 2026 года, то есть до чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, сообщает Gazzetta dello Sport.
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Манчини возглавил сборную Италии в 2018-м. "Скуадра адзурра" уверенно выиграла оборочную группу и гарантировала себе участие на Евро-2020. Соперниками итальянцев на групповом этапе финальной части стали Турция, Швейцария и Уэльс.
Напомним, ранее 56-летний специалист успел поработать в Лацио, Интере, Фиорентине, Галатасарае, Зените и Манчестер Сити.
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