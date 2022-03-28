Наставник "Скуадры Адзурры" продолжит работу в сборной Италии после фиаско в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Таким образом, Роберто Манчини хочет отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Италия стала главной сенсацией плей-офф отбора на ЧМ-2022. В полуфинале команда Роберто Манчини неожиданно проиграла Северной Македонии, после чего появились слухи о возможной отставке тренера, который привел в июле 2021-го сборную к победе на Евро.

Впрочем, 57-летний специалист заявил, что решил продолжить работу. Одним из кандидатов на должность главного тренера "Скуадры Адзурры" называли Роберто Де Дзерби – пока действующего тренера Шахтера.

Де Дзерби сенсационно оказался в списке кандидатов на кресло главного тренера Италии – все зависит от Манчини

"Мы поговорили с Габриэле Гравиной (президент Федерации футбола Италии – прим.). У нас одинаковые взгляды на ряд вещей – в частности, то, что нужно улучшить в будущем. Как тренер, я все еще молод, поэтому хочу выиграть и Евро, и чемпионат мира. Нужно время, чтобы достичь последнего.

Работа в сборной мне нравится. Я знаю, что вместе с ребятами мы в состоянии все изменить. Нынешняя команда вполне может выиграть чемпионат мира, ее нужно лишь немного дополнить", – цитирует Манчини Goal.com.

Заметим, что сборная Италии не попала на второй подряд чемпионат мира. Мундиаль-2018 "Скуадра Адзурра" пропустила, вылетев от Швеции в плей-офф квалификации. Перед тем в 2010-м и 2014 годах итальянцы не смогли выйти из группы.

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