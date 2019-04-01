Манчини не исключает возвращение Балотелли в сборную Италии

Для форварда Марселя Марио Балотелли еще не закрыты двери в национальную команду Италии.

"Храбрость, талант и молодость – это три вещи, которые важны для нас. Балотелли такой же игрок, как и все, с невероятными способностями. Он еще очень молод, и все зависит от него. Если он преуспеет и будет усердно работать, то он получит свой вызов в сборную Италии.

Балотелли заявил, что может отказаться от вызова в сборную Италии

В конечном итоге нам нужно будет позвонить 23 игрокам, и кто-то должен будет остаться вне игры. Пока мы думаем только о Евро-2020, куда хотим попасть, а потом посмотрим, что произойдет", – цитирует наставника "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини Sky Sport Italia.

В текущем сезоне чемпионата Франции Балотелли провел 19 матчей, в которых отметился 7-ю голами и ассистом.

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