Манчини назвал свои главные достижения в карьерах игрока и тренера

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил наибольшие успехи на своем футбольном пути.

"Как тренера – титул АПЛ с Манчестер Сити в 2012 году. Итальянском тренеру всегда важно побеждать за рубежом, но особенным было и то, как мы завоевали трофей. Мы вырвали его на последней секунде последней игры сезона.

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В карьере игрока – скудетто с Сампдорией. Это казалось невозможным, никто даже не думал об этом. Думаю, что это достижение невозможно повторить", – обьяснил Манчини в интервью Il Sole 24 Ore.

Напомним, сборная Италии под руководством 55-летнего специалиста показала фантастический результат в отборе на Евро-2020 – десять побед в десяти матчах.

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