Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился со списком игроков, которые сохранят шанс поехать на Евро.

Расширенная заявка из 33 игроков опубликована в официальном Twitter "Скуадры Адзурры". Это состав на спарринг против Сан-Марино, но на Евро смогут поехать только 26 исполнителей.

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Вратари: Краньо, Доннарумма, Сиригу, Мерет;

Защитники: Ачерби, Бастони, Бираги, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Флоренци, Лаццари, Манчини, Спинаццола, Толои;

Полузащитники: Барелла, Кастровилли, Кристанте, Локателли, Пеллегрини, Пессина, Сенси, Верратти;

Нападающие: Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Грифо, Иммобиле, Инсинье, Кин.

Ожидается, что список еще пополнят Эмерсон и Жоржинью, которые вместе с Челси сыграют в финале ЛЧ. Также обращаем внимание на двух потенциальных новичков Шахтера – Мануэля Локателли (Сассуоло) и Стефано Сенси (Интер).

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