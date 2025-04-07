Сампдория была на вершине итальянского и европейского футбола в начале 1990-х, когда выиграла Кубок обладателей Кубков, чемпионский титул и дошла до финала Кубка чемпионов под руководством Вуядина Бошкова. Героями той команды были Манчини, Виалли и Ломбардо. Теперь это трио вместе с Эвани, который выступал за генуэзцев с 1993 по 1997 год, возвращаются в клуб, чтобы вернуть его в Серию А.

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Sky Sport Italia сообщает, что Роберто Манчини станет новым техническим директором "блучеркьятти". Альберико Эвани станет тренером, а Ломбардо – его помощником.

Ранее Эвани был главным тренером сборной Сан-Марино, затем сборных Италии U-19, U-20 и U-21, а также был помощником тренера Джан Пьеро Вентуры и Робето Манчини на разных уровнях сборной Италии.

Возвращение Манчини и Ломбардо было мечтой Виалли, когда он пытался возглавить конгломерат по выкупу Сампдории, но был вынужден отказаться от этого шага из-за плохого состояния здоровья. Теперь, спустя два года после его смерти в возрасте 58 лет, похоже, что желание Виалли наконец-то осуществится.

Дела Сампдории идут не лучшим образом – команда всерьёз рискует вылететь из Серии В.

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