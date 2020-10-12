"У нас было много моментов, особенно в первом тайме. К сожалению, нам помешало ужасное состояние поля. Результат – неоптимальный, но мы играли хорошо.

Италия на выезде не смогла одолеть Польшу, но сохранила первое место в группе А1

Состояние газона – это не отговорка, просто оно было ужасным. Мяч дробил, а это сводит на нет усилия более мастеровитых игроков. Команда атаковала до самого конца, старалась изо всех сил, но не получилось – такое бывает. До перерыва должны были вести в счете с разницей в один-два гола, но потеряли моменты. Ничего страшного", – цитирует Манчини издание Football Italia.

Ничья оставила Италию на вершине турнирной таблицы группы А1 с пятью пунктами. Польша, набрав четыре очка, сравнялась с Нидерландами и занимает третье место. Замыкает квартет сборная Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина в сложнейшем матче удержала ничью против Нидерландов