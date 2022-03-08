"Ситуация драматичная. Спорт обычно объединяет, а не разделяет. Он может помочь, однако сейчас очень трудный момент, особенно для украинского народа. Мы постараемся что-то сделать для них".

В то же время, я думаю, что в России большинство людей против войны и происходящего в целом. Когда думаешь об этом, хочется верить, что все это неправда. Это трудная ситуация для всех", – цитирует Манчини Football Italia.

Роберто Манчини недавно работал в России, тренируя Зенит. Сейчас специалист возглавляет сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.

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