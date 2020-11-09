Манчини экстренно довызвал трех игроков в сборную Италии – все дебютанты
13:27 - Читати українською
Состав сборной Италии на ноябрьский сбор претерпел серьезные изменения.
Роберто Манчини решил довызвать трех игроков после травм Романьоли и Огбонны, информирует Football Italia.
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Место в составе сборной Италии получили защитники Алессандро Бастони (Интер), Джанмарко Феррари (Сассуоло) и хавбек Маттия Дзакканьи (Верона). Интересно, что для всех троих это дебютные вызовы в ряды "Скуадры адзурры".
Напомним, в ноябре команда Манчини проведет три поединка – спарринг с Эстонией, и матчи против Польши и Боснии в рамках Лиги наций.
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