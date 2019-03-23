Манчини: Бернардески может стать бомбардиром

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини похвалил нападающего Федерико Бернардески.

"Федерико – очень качественный футболист, особенно для своего возраста, и я надеюсь, что он может стать настоящим бомбардиром. Пожалуй, это то, чего сейчас не хватает его игре.

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У него есть потенциал, он способен выполнять много функций, и это огромное преимущество для него самого и его тренера", – сказал Манчини RAI Sport.

Сборная Италии сегодня, 23 марта, дома примет Финляндию в рамках отбора Евро-2020. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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