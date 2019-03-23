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Манчини: Бернардески может стать бомбардиром

17:31 19 Читати українською
Манчини: Бернардески может стать бомбардиром
Федерико Бернардески / The Peoples Person

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини похвалил нападающего Федерико Бернардески.

"Федерико – очень качественный футболист, особенно для своего возраста, и я надеюсь, что он может стать настоящим бомбардиром. Пожалуй, это то, чего сейчас не хватает его игре.

Манчини объявил заявку сборной Италии на матчи с Финляндией и Лихтенштейном – в списке 36-летний Квальярелла

У него есть потенциал, он способен выполнять много функций, и это огромное преимущество для него самого и его тренера", – сказал Манчини RAI Sport.

Сборная Италии сегодня, 23 марта, дома примет Финляндию в рамках отбора Евро-2020. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Він підкорив АПЛ та провалився в Росії – все, що треба знати про Роберто Манчіні

Теги
Евро-2020 Федерико Бернардески Федерико Бернардески Италия Италия Роберто Манчини Роберто Манчини
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