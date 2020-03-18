Манчестерские гранды устроят битву за Сауля – космическая клаусула звезды Атлетико не пугает англичан

Хавбек мадридского Атлетико Сауль Ньигес уже не первый раз связан с переездом на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити серьезно заинтересованы в трансфере игрока сборной Испании, сообщает Mundo Deportivo.

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Атлетико не уверен в возможности удержать лидера, несмотря на серьезный контракт до лета 2026 года с клаусулой 150 млн евро. "Матрасники" опасаются, что английские гранды согласятся заплатить даже такую ​​сумму за Сауля, который уже не один сезон является любимцем Ванда Метрополитано. Вторым поводом для беспокойства стало смена агента хавбека – год назад испанец присоединился к британской Stellar Group.

Напомним, Сауль стал одним из главных героев победного сражения с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке полузащитник голом принес победу Атлетико, а во втором помог вырвать путевку в следующую стадию.

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