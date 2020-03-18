Манчестерские гранды устроят битву за Сауля – космическая клаусула звезды Атлетико не пугает англичан

Хавбек мадридского Атлетико Сауль Ньигес уже не первый раз связан с переездом на Туманный Альбион.
Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити серьезно заинтересованы в трансфере игрока сборной Испании, сообщает Mundo Deportivo.
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Атлетико не уверен в возможности удержать лидера, несмотря на серьезный контракт до лета 2026 года с клаусулой 150 млн евро. "Матрасники" опасаются, что английские гранды согласятся заплатить даже такую сумму за Сауля, который уже не один сезон является любимцем Ванда Метрополитано. Вторым поводом для беспокойства стало смена агента хавбека – год назад испанец присоединился к британской Stellar Group.
Напомним, Сауль стал одним из главных героев победного сражения с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке полузащитник голом принес победу Атлетико, а во втором помог вырвать путевку в следующую стадию.
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