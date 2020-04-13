toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Манчестерские гранды поборются за звезду Бундеслиги

18:42 60 Читати українською
Манчестерские гранды поборются за звезду Бундеслиги
Дайот Упамекано / РБ Лейпциг

Два клуба из Манчестера – Сити и Юнайтед – присоединились к охоте за защитником немецкого РБ Лейпциг Дайотом Упамекано.

Центрбек "быков" может стать одним из самых желанных подписаний в ближайшее трансферное окно. Теперь в борьбу за него вмешались Манчестер Сити и МЮ, сообщает Sky Sports.

Реал имеет неожиданный козырь для приобретения самого желанного защитника Европы

"Горожане" собираются обновить редуты летом и готовы приобрести сразу двух исполнителей в центр защиты. Зато Юнайтед находится в поисках еще одного центрбека, поскольку стремится расстаться с Филом Джонсом и Крисом Смоллингом, проводящим сезон в Роме на правах аренды. Упамекано выглядит оптимальным вариантом для обоих клубов, имея приемлемую для его уровня цену. Клаусула француза составляет 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Дайот Упамекано провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует

blog_ava
Помер "італійський Джордж Бест": курив, писав вірші і грав на гітарі, а божевільними трюками довів фаната до інфаркту
12:00
375
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Германии Англия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Упамекано Дайот Упамекано Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
57
мин
Вулверхэмптон
22:00
Арсенал
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук