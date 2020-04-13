Манчестерские гранды поборются за звезду Бундеслиги

Два клуба из Манчестера – Сити и Юнайтед – присоединились к охоте за защитником немецкого РБ Лейпциг Дайотом Упамекано.

Центрбек "быков" может стать одним из самых желанных подписаний в ближайшее трансферное окно. Теперь в борьбу за него вмешались Манчестер Сити и МЮ, сообщает Sky Sports.

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"Горожане" собираются обновить редуты летом и готовы приобрести сразу двух исполнителей в центр защиты. Зато Юнайтед находится в поисках еще одного центрбека, поскольку стремится расстаться с Филом Джонсом и Крисом Смоллингом, проводящим сезон в Роме на правах аренды. Упамекано выглядит оптимальным вариантом для обоих клубов, имея приемлемую для его уровня цену. Клаусула француза составляет 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Дайот Упамекано провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.

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