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Манчестер Сити зимой планирует подписать полузащитника – среди претендентов соперник Шахтера в Лиге чемпионов

16 ноября 22:04 72 Читати українською
Манчестер Сити зимой планирует подписать полузащитника – среди претендентов соперник Шахтера в Лиге чемпионов
Танге Ндомбеле / фото из соцсетей

Манчстер Сити рассматривает трех кандидатов на позицию центрального полузащитника.

Манчестер Сити собирается подписать одного футболиста в два ближайших трансферных окна, сообщает Manchester Evening News.

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По информации издания, среди игроков, которых Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде, находятся Фрэнки де Йонг из Аякса, игрок Вулверхэмптона Рубен Невеш, а также хавбек Лиона Танге Ндомбеле.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 10 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи, Невеш принял участие в 12 встречах чемпионата Англии, отличился 2 забитыми мячами и одной голевой передачей. Ндомбеле провел 17 матчей за Лион и забил 2 гола.

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