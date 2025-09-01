Жозе Моуринью очень хотел видеть в Фенербахче вратаря Реала и сборной Украины Андрея Лунина, но этому не суждено было случиться. После вылета из квалификации плей-офф Лиги чемпионов "особенный" был уволен из стана "канареек". Теперь стамбульский клуб почти завершил подписание звездного вратаря Манчестер Сити Эдерсона, информирует инсайдер Николо Скира.

Очередное унижение Гвардиолы в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Сообщается, что бразилец подпишет соглашение до лета 2030 года и получит шикарные финансовые возможности. Он будет зарабатывать 13 млн евро в год + получит еще 2 млн евро в виде бонусов.

Как только Ман Сити продаст Эдерсона, клуб сможет подписать вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Вест Хэм шокировал разгромом Ноттингема