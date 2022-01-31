Аргентинец Хулиан Альварес перешел из Ривер Плейт в лагерь действующих чемпионов Англии.

"Горожане" объявили о переходе аргентинского нападающего, которому сегодня исполнилось 22 года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027-го, информирует официальный сайт Ман Сити.

Манчестер Сити выиграл борьбу за суперталанта из Аргентины – на него охотился табун европейских грандов и Шахтер

Правда, до лета Альварес продолжит играть за Ривер Плейт на правах аренды. По неофициальной информации, сумма сделки составила 20 млн евро.

В составе Ривер Плейт Хулиан Альварес сыграл 96 матчей, забил 36 голов и отдал 25 ассистов. Центрфорвард, который может сыграть на флангах атаки, провел 5 поединков в составе национальной сборной Аргентины – дебютировал в июне 2021-го и выиграл Копа Америка. Им интересовался ряд известных клубов Европы, среди которых был Шахтер.

Трансферный дедлайн, зима 2022: потенциальный дуэт игроков сборной Украины в АПЛ, удивительный трансфер Барсы, Мбаппе