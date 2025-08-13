Манчестер Сити никак не может оформить уход бразильского голкипера Эдерсона в Галатасарай.

Галатасарай заинтересован в услугах Эдерсона и Манчестер Сити не против отпустить голкипера, поскольку уже нашел ему замену. "Горожане" могут оформить переезд Доннаруммы, который оказался ненужным ПСЖ.

ПСЖ назвал Манчестер Сити условия для подписания Доннаруммы – Гвардиола шокирован

Как сообщает Руди Галетти, Галатасарай и Манчестер Сити не могут согласовать на данный момент трансферную цену за бразильца. "Горожане" хотят 15 миллионов евро, а турки не готовы платить более 10 млн евро. Галатасарай надеется завершить сделку до 18 августа.

Эдерсон готов к переезду в Турцию и пойдет на снижение зарплаты ради новой команды.

Напомним, бразильский голкипер выступает за Манчестер Сити с 2017 года. Он выиграл с "горожанами" требл в сезоне 2022/23.

