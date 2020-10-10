"Месси – лучший игрок мира и своего поколения. Думаю, любой клуб был бы рад изучить возможность приглашения его в клуб. Месси – вероятно, исключение среди нашей трансферной политики, но мы планируем покупки в соответствии с нашими текущих возможностей.

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Мы должны быть готовы ко всему, потому что может произойти всякое, но в то же время я думаю, что у Манчестер Сити есть финансовые и системные возможности, чтобы инвестировать в этот трансфер, когда это будет необходимо", – поделился Беррада в интервью Manchester Evening News.

Напомним, Месси стремился покинуть Барселону летом 2020 года, однако из-за бешеной клаусулы, прописанной в контракте, Манчестер Сити так и не смог оформить трансфер.

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