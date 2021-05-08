"Горожане" хотят усилить состав звездным бельгийцем, но сам Лукаку не собирается покидать Интер, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Кроме этого, источник опроверг переговоры Челси с Ромелу, о которых сообщали английские и немецкие СМИ, поэтому форвард, скорее всего, начнет следующий сезон в составе чемпиона Италии.

К слову, Лукаку провел 41 поединок в текущем сезоне во всех турнирах в составе Интера, записав в свой актив 27 голов и 9 ассистов.

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