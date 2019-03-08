Манчестер Сити заинтересован в приобретении Тадича

Полузащитник Аякса Тадич может вернуться на Туманный Альбион.

Как сообщает Mundo Deportivo, "горожане" заинтересованы в услугах сербского хавбека Душана Тадича.

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Представителей Манчсетер Сити поразила игра Тадича против Реала в Лиге чемпионов. В этом поединке Душан отдал две голевые передачи и забил гол, который помог Аяксу создать сумасшедший камбэк и пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего игрока 26 млн фунтов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.

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