Манчестер Сити заинтересован только в продаже Зинченко, – Daily Mail

Лига Европы — 11:29 78
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"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти Зорі
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Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтовАнглия — 09:54 113
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Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге ЕвропыЛига Европы — 23 авг 967
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"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через АяксЛига чемпионов — 23 авг 1020
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Пеллегрини готовит изменения в стартовом составе Вест Хэма: Ярмоленко может получить свой шансАнглия — 23 авг 438
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