toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Манчестер Сити заинтересован только в продаже Зинченко, – Daily Mail

09:46 210 Читати українською
Манчестер Сити заинтересован только в продаже Зинченко, – Daily Mail
Александр Зинченко / соцсети

Манчестер Сити может рассмотреть только предложения с полноценным трансфером Александра Зинченко в другой клуб.

Испанский Бетис хочет взять в годичную аренду Александра Зинченко с правом выкупа и недавно сделал официальное предложение Манчестер Сити. Однако "горожане" не собираются отдавать игрока в аренду и согласятся только на полноценный трансфер, сообщает Daily Mail. Сити стремится выручить с трансфера Зинченко не менее 16 миллионов фунтов стерлингов.

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

Украинец еще ни разу не попал в заявку на официальные матчи с начала сезона 2018/2019. Ранее игроком интересовался Вулверхэмптон, но тот отказал новичку АПЛ.

Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бетис Бетис Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
59
мин
Олимпик
19:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук