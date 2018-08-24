Манчестер Сити заинтересован только в продаже Зинченко, – Daily Mail

Манчестер Сити может рассмотреть только предложения с полноценным трансфером Александра Зинченко в другой клуб.

Испанский Бетис хочет взять в годичную аренду Александра Зинченко с правом выкупа и недавно сделал официальное предложение Манчестер Сити. Однако "горожане" не собираются отдавать игрока в аренду и согласятся только на полноценный трансфер, сообщает Daily Mail. Сити стремится выручить с трансфера Зинченко не менее 16 миллионов фунтов стерлингов.

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Украинец еще ни разу не попал в заявку на официальные матчи с начала сезона 2018/2019. Ранее игроком интересовался Вулверхэмптон, но тот отказал новичку АПЛ.