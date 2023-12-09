"Горожане" в четырех матчах АПЛ не могут одержать победу. Команда Гвардиолы трижды сыграла вничью, а в прошлом туре проиграла Астон Вилле (0:1). Перед встречей с Лутоном Манчестер Сити столкнулся с неожиданной потерей.

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Как информирует City Xtra, Эрлинг Холанд пропустит матч против аутсайдера и не будет в заявке "горожан". Причины отсутствия норвежца пока не известны. Стоит отметить, что Холанд – лучший бомбардир Манчестер Сити. В его активе 14 голов и четыре ассиста в 15 матчах.

"Горожане" находятся на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, имея 30 очков. Лутон занимает 18 строчку с 9 баллами.

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