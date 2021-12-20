Манчестер Сити заблокировал зимнее возвращение Фернандиньо на родину
Опорный полузащитник "горожан" Фернандиньо получал предложение трудоустроиться в Бразилии.
Атлетико Минейро еще с лета заинтересован в подписании 36-летнего игрока. Недавно руководство клуба приехало в Манчестер и лично разговаривало с игроком относительно вероятного возвращения на родину.
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Но как сообщает Sport Witness, представители "горожан" сказали, что трансфера зимой не будет. Бразильскому клубу придется ждать лета 2022 года, когда у Фернандиньо завершится контракт и он сможет вернуться на родину на правах свободного агента.
Напомним, полузащитник перебрался в Манчестер Сити в 2013 году из Шахтера. В голубой футболке Фернандиньо уже провел 365 поединков и завоевал 13 титулов.
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