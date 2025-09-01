Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время перейдет в Манчестер Сити.

Манчестер Сити договорился с ПСЖ о переходе Джанлуиджи Доннаруммы. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали все детали, и вскоре итальянский голкипер пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Манчестер Сити ждет ухода Эдерсона ради трансфера Доннаруммы – бразильца отправляют в экс-команду Моуринью

Долгосрочное соглашение было согласовано еще несколько недель назад, однако официальное завершение процесса отложили до решения будущего Эдерсона. Бразилец, защищавший ворота Сити с 2017 года, вскоре должен перейти в турецкий Фенербахче.

26-летний Доннарумма присоединился к ПСЖ в 2021 году из Милана. С момента своего прихода он провел 161 матч за парижский клуб. С парижским клубом итальянец завоевал многочисленные трофеи во Франции, а также победил в Лиге чемпионов 2024/2025.

Также Доннарумма провел 74 матча за сборную Италии. Он был капитаном национальной сборной, которая выиграла Чемпионат Европы 2021 года, победив Англию в финале по пенальти и получив награду лучшего игрока турнира.

