Манчестер Сити выразил соболезнования Ман Юнайтед из-за годовщины мюнхенской трагедии

Враждующие лагеря Манчестера объединились в чествовании жертв трагического инцидента.

"Красный" Манчестер сегодня, 6 февраля, вспоминает авиакатастрофу 1958 года, в которой погибли 8 игроков манкунианцев, 2 тренера и 1 сотрудник клуба.

К чествованию жертв трагедии присоединился также принципиальный соперник "красных дьяволов" Манчестер Сити, который еще раз напомнил, что перед лицом смерти нет ни "красных", "нет синих".

Напомним, 62 года назад Манчестер Юнайтед возвращался из Белграда с матча Кубка чемпионов. После дозаправки в Мюнхене самолет с командой на борту уже не поднялся в воздух даже с третьей попытки. Из-за плохой погоды авиалайнер врезался в дом возле аэропорта.

Мюнхенська трагедія: останній політ "малюків Басбі"