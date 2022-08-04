Манчестер Сити сделал ставку на яркость в выборе третьей формы на сезон 2022/23.

Чемпионы Англии в своих соцсетях поделились фотографиями и видео третьего комплекта формы.

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Футболка поделена широкими горизонтальными полосами, несколько напоминающими пчелу. Правда, обычный желтый цвет стал ярко-кислотным. Поставщиком формы для Ман Сити остается компания Puma.

Buzzin' about our new kit @pumafootball



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Добавим, что команда Гвардиолы приступит к защите титула 7 августа гостевым матчем против Вест Хэма.

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