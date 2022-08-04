Манчестер Сити выпустил комплект формы в цветах кислотной пчелы
19:36 - Читати українською
Манчестер Сити сделал ставку на яркость в выборе третьей формы на сезон 2022/23.
Чемпионы Англии в своих соцсетях поделились фотографиями и видео третьего комплекта формы.
"Он зверь": разъяренный Гвардиола в перерыве матча с командой Соболя мотивировал игроков Ман Сити примером Месси
Футболка поделена широкими горизонтальными полосами, несколько напоминающими пчелу. Правда, обычный желтый цвет стал ярко-кислотным. Поставщиком формы для Ман Сити остается компания Puma.
Добавим, что команда Гвардиолы приступит к защите титула 7 августа гостевым матчем против Вест Хэма.
Ливерпуль или Манчестер Сити: суперкомпьютер определил фаворита АПЛ сезона 2022/23
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter