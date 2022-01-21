Чемпионы Англии договорились с Ривером Плейтом о переходе 21-летнего нападающего Хулиана Альвареса, сообщает журналистка Вероника Брунати.

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Манчестер Сити выплатит клаусулу, составляющую 21 млн долларов. Правда, Альварес переедет в Англию не раньше лета 2022 года. Пока он останется с Ривером, чтобы помочь команде в новом розыгрыше Копа Либертадорес. Летом Манчестер Сити решит, пора ли забирать перспективного форварда.

К слову, в прошлом сезоне Альварес провел за "миллионеров" 46 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач. Интерес к аргентинцу приписывали многим европейским клубам – Бавария, Барселона, Интер, МЮ и даже донецкий Шахтер.

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