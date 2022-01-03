"Могут ли конкуренты догнать Манчестер Сити? Нет. Я думаю, что Манчестер Сити выигрывает АПЛ. Не вижу, что Ливерпуль или Челси могут сократить отставание. Было бы тяжело, если бы Ливерпуль выиграл у Челси и заработал дополнительные два очка, а также одержал бы победу в перенесенной игре с Лидсом.

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Но как только отрыв становится больше, и вам нужно три матча, чтобы догнать Манчестер Сити, я просто не верю в это вообще. В этом сезоне Ливерпуль был хорош в атаке, Челси качественно оборонялся, но Манчестер Сити не уступает им обоим в этих сферах, а также в плане контроля игры. В этом большая разница", – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Отметим, что Манчестер Сити после 21 тура имеет 53 очка, а отрыв от второго Челси составляет целых 10 пунктов. Ливерпуль имеет игру в запасе и 42 балла.

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