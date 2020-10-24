Манчестер Сити выдал худший старт в тренерской карьере Гвардиолы – впечатляющие цифры
19:12 - Читати українською
Начало сезона 2020/21 стал самым провальным за всю тренерскую карьеру Хосепа Гвардиолы.
завершено
Фил Фоден 51’
51’ Фил Фоден
Манчестер Сити набрал всего 8 очков в текущем сезоне АПЛ после 5 туров, сообщает Gracenote.
Противостояние Ярмоленко и Зинченко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1
Все сезоны до этого команды Гвардиолы (Барселона, Бавария, Манчестер Сити) набирали не менее 10 пунктов после 5 сыгранных туров.
Напомним, Манчестер Сити не сумевший обыграть Вест Хэм в матче 6-го тура АПЛ, расписав мировую 1:1.
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