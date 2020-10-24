Начало сезона 2020/21 стал самым провальным за всю тренерскую карьеру Хосепа Гвардиолы.

Манчестер Сити набрал всего 8 очков в текущем сезоне АПЛ после 5 туров, сообщает Gracenote.

Противостояние Ярмоленко и Зинченко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1

Все сезоны до этого команды Гвардиолы (Барселона, Бавария, Манчестер Сити) набирали не менее 10 пунктов после 5 сыгранных туров.

Напомним, Манчестер Сити не сумевший обыграть Вест Хэм в матче 6-го тура АПЛ, расписав мировую 1:1.

Вест Хэм удержал ничью с Ман Сити – Ярмоленко сыграл тайм между блеском и нищетой, Зинченко "охладил" фланг Гвардиолы