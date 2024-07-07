Руководство Манчестер Сити ищет замену полузащитнику сборной Бельгии Кевину де Брюйне и уже определилось с приоритетными целями.

Недавно появилась информация, что бельгийский хавбек решил присоединиться к Аль-Иттихаду из Саудовской Аравии.

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Как сообщает Team talk, Манчестер Сити составил список из четырех игроков, которые бы могли заменить Кевина де Брюйне. "Горожане" следят за одноклубником Анатолия Трубина Жоау Невешем. 19-летний игрок считается одним из самых привлекательных молодых полузащитников в Европе, и Манчестер Юнайтед активно связывали с его переходом.

Руководству чемпиона Англии также нравится Джамал Мусиала из Баварии и Хави Симонсо из РБ Лейпцига. Последний ведет переговоры с мюнхенцами, но сделка еще не завершена. Также Манчестер Сити интересуется Флорианом Вирцем. Полузащитника Байера также связывают с Реалом.

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