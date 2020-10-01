Вице-чемпионы Англии выбрали два варианта замены, если украинца таки продадут, информирует Telegraph.

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Первый – Дэвид Алаба из Баварии. Звездный австриец не спешит продлевать контракт с победителем Лиги чемпионов, и Манчестер Сити может воспользоваться ситуацией. Более дешевая альтернатива – Николас Тальяфико. 28-летний латераль Аякса надеется получить вызов в топ-чемпионате.

Добавим, что стоимость Алабы по Transfermarkt составляет 65 млн евро, а Тальяфико оценивается в 28 млн.

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