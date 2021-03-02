Манчестер Сити – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча АПЛ
21:55 - Читати українською
В рамках 29-го тура АПЛ Манчестер Сити принимает Вулверхэмптон. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 29-го тура АПЛ Манчестер Сити – Вулверхэмптон начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Манчестер Сити:
Вулверхэмптон:
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