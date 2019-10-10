Манчестер Сити включился в борьбу за защитника Бенфики Диаша

Центральный защитник лиссабонской Бенфики и сборной Португалии Рубен Диаш попал в сферу интересов английского Манчестер Сити.

"Горожане" хотят усилить линию защиты перспективным центрбеком "орлов". Об этом сообщает The Mirror.

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Таким образом, Сити присоединился к Манчестер Юнайтед и Арсеналу, которые давно охотятся на Диаша. Команда Пепа Гвардиолы имеет дефицит кадров в центре обороны после ухода Венсана Компани и травм Джона Стоунза и Эмерика Ляпорта. В частности, позицию центрбека вынужден закрывать номинальный центрхав Фернандиньо. 22-летний победитель Лиги наций Диаш, очевидно, может надолго решить проблемы манкунианцев.

В сезоне 2019/20 Рубен Диаш уже провел 11 матчей во всех турнирах. Он является клиентом суперагента Жорже Мендеша, что может облегчить переговоры с Манчестер Сити. На Этихад уже выступают несколько его подопечных – Бернарду Силва, Эдерсон, Канселу, Отаменди.

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