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Манчестер Сити нашел сенсационное усиление у Бьелсы – он не пропустил ни одной минуты

11:02 21 Читати українською
Манчестер Сити нашел сенсационное усиление у Бьелсы – он не пропустил ни одной минуты
Бен Уайт (слева) / ФК Лидс

Английский Манчестер Сити присоединился к гонке за защитником Брайтона Беном Уайтом. Он играет за Лидс на правах аренды.

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Уайт проводит невероятный сезон в составе Лидса, сыграв каждую минуту в кампании Чемпионшипа. Это вызвало интерес к защитнику со стороны МЮ, Ливерпуля, Челси, Арсенала, а теперь и Манчестер Сити. Есть свои планы на Уайта и у Марсело Бьелсы, однако Лидсу будет сложно конкурировать с грандами АПЛ. Контракт центрбека с Брайтоном действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Бен Уайт провел 40 матчей за "павлинов" во всех турнирах. Ранее он выступал за Питерборо и Ньюпорт.

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