Манчестер Сити – Вест Хэм: Ярмоленко выходит переломить ситуацию – 3 гола за первые 45 минут

Вест Хэм и Манчестер Сити сыграют в полуфинале Трофея АПЛ Азия. В составе обоих английских команд выступают игроки сборной Украины. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко оказались в запасе с первых минут.

Товарищеский матч. Премьер-лига Азия Трофи

Манчестер Сити – Вест Хэм – 2:1 (2-й тайм)

Голы: Д. Силва, 34, Нмеча, 36 (пен.) – Нобл, 26 (пен.)

Товарищеский матч Манчестер Сити – Вест Хэм стартовал в 15:30. Победитель этой дуэли в финале сыграет против Вулверхэмптона, который в другом полуфинале одолел Ньюкасл. Напомним, Зинченко вместе с Ман Сити 2 дня не мог вылететь в Китай по курьезной причине. Вест Хэм ранее не без проблем обыграл Альтах. Битва против Зинченко для Ярмоленко – это второй матч после 9-месячного перерыва, обусловленного тяжелой травмой. Отметим, что эту игру в Украине не транслировал ни один телеканал.

Манчестер Сити – Вест Хэм: стартовые составы – Зинченко и Ярмоленко попали в заявку на матч

Манчестер Сити и Вест Хэм встречались 109 раз во всех турнирах. Лондонцы выиграли 37 матчей. Манчестерцы одержали 55 побед. Еще 17 игр завершились ничейным итогом. Команда Зинченко выиграла 7 последних матчей против "молотов", в частности, оба в прошлом сезоне АПЛ (4:0 и 1:0). Неудивительно, что именно подопечные Гвардиолы являются явным фаворитом матча – каждая поставленная гривна умножится на 1,32 в случае их победы. Триумф Ярмоленко и компании букмекеры оценивают как настоящую сенсацию (8,0).

Ярмоленко і доленосний сезон: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест Хемі

На старте встречи Манчестер Сити откровенно получше выглядел. И это несмотря на то, что в атаке чемпионов Англии вышло совсем юное трио малоизвестных игроков: 18-летний Бернабе справа и 19-летний Поведа-Окампо слева чувствовали себя очень свободно и раз ра за разом создавали опасность на скорости и дриблинге. В центре нападения себя пытался проявить 20-летний финалист молодежного Евро-2019 Лукас Нмеча. "Молотам" удалось отбить несколько угроз, после чего Вест Хэм создал несколько своих моментов.

Прежде всего отличался активностью Андерсон, который вышел на фланге Ярмоленко. Сначала бразилец минимально промазал после паса Лансини, которого Пеллегрини поставил слева, где Фелипе играет чаще. Вскоре после классного прохода с центра поля его подвели партнеры. Андерсон снова взял на себя роль вожака на 25-й. Фелипе вскружил голову Анхелиньо, подписанному на фланг Зинченко, и тот сыграл рукой лежа. Нобл образцово реализовал пенальти, хотя Браво и угадал угол обстрела.

Конкурент украинца едва не привез еще второй пенальти. Анхелиньо, как показалось, ударил по ноге Фредрикса, но арбитр не решился назначить 2 пенальти за 7 минут. В свою очередь Сити отыгрался на 34-й. Бернабе отдал роскошный диагональный пас на Силву, и Давид с пределов вратарской прошил Роберто. Чисто испанский гол получился. Еще спустя 2 минуты Нмеча заставил Огбонну схватить себя в штрафной "молотов" и сам же реализовал пенальти. В конце тайма Андерсон дважды должен был пробивать с пределов штрафной, но принимал не самые лучшие решения.

Сразу после перерыва Ярмоленко заменил Фелипе на правом фланге. Снодграсс через пропуск Лансини разыграл быструю комбинацию, Ярмоленко подхватил и мгновенно пробил. Андрей требовал пенальти, но там скорее попадание мяча в грудь, чем руки. Анхелиньо в стиле Зинченко прошел в глубину и забрасыванием в штрафную создал момент, но там Сане не смог разобраться с голкипером.