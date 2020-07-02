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Манчестер Сити ведет переговоры с РБ Лейпциг относительно дальнейшей аренды конкурента Зинченко

2 июля 15:55 - Читати українською
Манчестер Сити ведет переговоры с РБ Лейпциг относительно дальнейшей аренды конкурента Зинченко
Анхелиньо / Фото РБ Лейпциг

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо может продолжить покорять Бундеслигу.

Представители РБ Лейпциг активно пытаются убедить Манчестер Сити оставить Анхелиньо еще на один сезон в лагере "быков", сообщает Kicker.

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Последние полгода 23-летний испанец провел, защищая цвета Лейпцига на правах аренды, и хорошо себя зарекомендовал. Напомним, Анхелиньо и Александр Зинченко выступают на позиции левого защитника.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги испанец провел 13 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Трансферы Манчестер Сити Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Анхелиньо
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