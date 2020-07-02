Манчестер Сити ведет переговоры с РБ Лейпциг относительно дальнейшей аренды конкурента Зинченко

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо может продолжить покорять Бундеслигу.

Представители РБ Лейпциг активно пытаются убедить Манчестер Сити оставить Анхелиньо еще на один сезон в лагере "быков", сообщает Kicker.

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Последние полгода 23-летний испанец провел, защищая цвета Лейпцига на правах аренды, и хорошо себя зарекомендовал. Напомним, Анхелиньо и Александр Зинченко выступают на позиции левого защитника.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги испанец провел 13 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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