Битва за Лигу чемпионов

Англия еще после первой победы Арсенала над Реалом завоевала право делегировать пять команд в Лигу чемпионов. Это отнюдь не успокоило лидеров АПЛ – дистанция от третьей до седьмой строчки составляет всего три зачетных балла. Манчестер Сити и Астон Вилла находились за пределами заветной топ-5, поэтому ничья на Этихале устраивала только конкурентов.

Команды подошло к встрече в хорошей форме. Подопечные Унаи Эмери провели 5-матчевую победную серию в чемпионате, а во всех турнирах они выиграли 11 поединков из последних 12-ти. "Горожане" же не знали поражений в течение пяти туров, потеряв очки только с Эвертоном. Триумфатор встречи в Манчестере поднялся бы в зону ЛЧ.

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Диаш осквернил старания Мармуша, а Рашфорд продолжает шоу

Унаи Эмери славится прагматизмом, поэтому от Астон Виллы не ожидали агрессивного старта. Скорее наоборот. Впрочем, открывать счет уже на 20-й секунде должны были именно хозяева. Тилеманс выиграл подбор в центре поля, убежал от двух соперников и отдал передачу на ход Рашфорду – Маркус же дважды качнул Диаша и с левого края штрафной пробил в дальний угол. Гостей спасла стойка!

А уже на 7-й минуте Диаш поучаствовал в голевой атаке Сити. Рубен выполнил диагональ на Мармуша, а тот обыграл Кеша и прострелил в центр штрафной площади. Рикошетом от Кончи мяч отскочил на Силву – Мартинес парировал его мощный удар, однако мяч отскочил ему в ногу и залетел в сетку. 0:1!

Впрочем, всего через девять минут старания Мармуша были перекрыты Диашем. Рубен привез пенальти, врезав корпусом в Ремзи. Центрбек не ставил акцентированной подножки и показательно поднимал руки вверх при контакте, но он сбил Джейкоба в момент, когда тот вылетал на ударную позицию перед Ортегой – именно поэтому VAR рекомендовал указать на "отметку".

Пеп Гвардиола и Рубен Диаш страшно бесились, но решение от этого не изменилось. Рашфорд подошел к мячу и после нескольких торможений переиграл Ортегу – 1:1!

Это уже шестой гол Маркуса в ворота Манчестер Сити за всю карьеру в АПЛ. Чаще он забивал только Лестеру. Четыре раза Рашфорд забивал "горожанам" на Этихаде – только Уэйн Руни (6) и Джейми Варди (5) делали это чаще.

Мармуш пытался оправдать ошибку Диаша. Так, на 21-й минуте Омар вырывался один на один под заброс Макейта (тот перехватил неудачный пас Мартинеса). В последний момент Эмилиано опередил нападающего, выбив мяч из-под его ног.

На 23-й же египтянин отдавал точный кросс под замыкание Де Брюйне, однако его удар головой не стал проблемой для голкипера. Чуть позже Мармуш и сам пробивал головой, но получилось неточно. Все же, Сити не хватает травмированного Холанда для таких ситуаций.

Рашфорд перед перерывом мог убежать один на один с Ортегой, откликнувшись на передачу Тилеманса левым флангом, но Маркуса удалось загнать в глухой угол. В конце концов, свисток Крейга Поусона отправил команды в раздевалки при ничейном счете.

Манчестер Сити добился своего

Астон Вилла после перерыва действовала более прагматично. Команда провела всего два выстрела по воротам, хотя один из них мог стать победным. Речь об эпизоде на 64-й минуте, когда Рашфорд во второй раз вырвался на рандеву с Ортегой. На этот раз англичанин оббежал голкипера на правом краю штрафной – впрочем, дальнейший удар в пустые ворота был проведен со слишком острого угла. Мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Также можно вспомнить выход один на один у свежего Уоткинса, однако он пробил в Ортегу, и еще в офсайд залез. Вот и вся острота со стороны "вилланов". Хотя Унаи Эмери пытался выиграть этот матч, бросив в бой еще и Асенсио с Макгинном.

Но Манчестер Сити оставался более активным. Так, на 61-й минуте Макейти получил заброс из глубины и попытался перебросить Мартинеса, однако в плоскость юноша не попал. Незадолго до этого Кевин выполнял кросс на дальнюю штангу под замыкание Диашу, но в последний момент Онана выбил мяч.

На 80-й минуте дело дошло и до гола Мармуша после разрезного паса Диаша. Египтянин все же залез в офсайд, поэтому счет не изменился. На тот момент Пеп Гвардиола выпустил Доку вместо Макейти, а его подопечные провели уже девять угловых. Астон Вилла держалась.

Впрочем, в компенсированное время хозяева таки дожали соперника. Доку на 5-й компенсированной спокойно обошел свежего Диасаси и выполнил прострел "шведой" на дальнюю штангу – а Нуньеш замкнул. 2:1! Унаи Эмери просто потерял лицо от такого поворота...

Гол Нуньеша очевидно стал победным. Манчестер Сити не просто поднялся в зону ЛЧ, но и закрепился на третьей позиции. Астон Вилла остается за пределами топ-5.