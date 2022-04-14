Заявление бразильца на состоявшейся несколько дней назад пресс-конференции стало шоком даже для Пепа Гвардиолы. Фернандиньо сообщил, что покинет Манчестер Сити по завершении нынешнего сезона.

Фернандиньо заявил, что покидает Манчестер Сити

"Горожане" оперативно начали работу на трансферном рынке, чтобы заменить своего капитана. По информации El Confidencial, Гвардиола главным кандидатом на эту роль выбрал Микеля Мерино из Реала Сосьедад. Манчестер Сити рассчитывает заплатить за 25-летнего испанца 45 млн евро, однако очень вероятен сценарий, когда придется активировать клаусулу игрока, которая составляет 60 млн евро.

К слову, бывший игрок дортмундской Боруссии и Ньюкасла с 2018 года выступает за Реал Сосьедад, где сумел стать одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне Микель Мерино сыграл за басков 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Манчестер Сити выстрадал ничью с Атлетико, прорвавшись в полуфинал ЛЧ – Зинченко стал героем даже в запасе