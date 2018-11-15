Манчестер Сити уверен, что не упустит молодого таланта Фодена

Руководство манчестерского клуба не волнуется по поводу подписания долгосрочного контракта с Филом Фоденом.

Текущий контракт Фодена с Манчестер Сити, по которому он зарабатывает смешные 3 тысячи фунтов в неделю, истекает летом 2020 года. 18-летний полузащитник считается очень талантливым, поэтому за ним уже охотятся такие европейские топ-клубы, как дортмундская Боруссия и Ювентус.

Манчестер Сити достаточно длительное время ведет переговоры с Фоденом, и пока стороны не пришли к согласию. Однако клуб оптимистично настроен в этом деле и уверен, что футболист подпишет новый контракт, сообщает Sky Sports.

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Фоден дебютировал за Манчестер Сити в прошлом сезоне победой над Фейеноордом в Лиге чемпионов. С тех пор юный талант еще 19 раз выходил на поле в главной команде "горожан", забив премьерный гол в кубковом матче против Окфорда. Пеп Гвардиола лично заинтересован в том, чтобы Фоден остался в его распоряжении.

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