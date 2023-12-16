Команда Пепа Гвардиолы в 17 туре АПЛ не сумела удержать победу над Кристал Пэлас (2:2), имея преимущество в два мяча. Впрочем, Манчестер Сити удалось оформить уникальное достижение.

Драматичный камбек Кристал Пелас с 0:2 в матче с Манчестер Сити – видео голов и обзор игры

Все 10 полевых игроков "горожан" создали голевые моменты в первой половине игры против Кристал Пэлас. С тех пор как Opta анализирует чемпионат Англии (с 2006/07) это первый случай в истории, когда 10 различных футболистов одной команды создали голевые моменты в первом тайме матча АПЛ.

Напомним, что Манчестер Сити сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 34 балла. От первой строчки "горожане" отстают на три очка.

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