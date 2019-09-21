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Манчестер Сити установил уникальное достижение – к рекорду присоединились двое экс-игроков Шахтера

21 сентября 22:31 90 Читати українською
Манчестер Сити установил уникальное достижение – к рекорду присоединились двое экс-игроков Шахтера
Игроки Манчестер Сити / соцсети

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд (8:0) и оформил уникальное достижения в АПЛ.

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне

Победа 8:0 над Уотфордом сделала Манчестер Сити автором невероятного достижения, информирует Squawka.

Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

Благодаря этому погрому "горожане" стали первой командой в истории АПЛ, которая как забивала, так и пропускала 8 мячей в матче чемпионата Англии. Напомним, что в 2008 году Мидлсбро уничтожил Манчестер Сити 8:1, а единственным голом в составе "голубых" отличился экс- "горняк" Элано. Интересно, что в матче против Уотфорда сыграл другой бывший игрок Шахтера – Фернандиньо.

Напомним, Манчестер Сити поиздевался над Уотфордом (8:0), а Бернарду Силва оформил хет-трик.

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Теги
Англия Фернандиньо Фернандиньо Манчестер Сити Манчестер Сити Элано АПЛ Манчестер Сити - Уотфорд
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