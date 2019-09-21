Манчестер Сити установил уникальное достижение – к рекорду присоединились двое экс-игроков Шахтера

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд (8:0) и оформил уникальное достижения в АПЛ.

Победа 8:0 над Уотфордом сделала Манчестер Сити автором невероятного достижения, информирует Squawka.

Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

Благодаря этому погрому "горожане" стали первой командой в истории АПЛ, которая как забивала, так и пропускала 8 мячей в матче чемпионата Англии. Напомним, что в 2008 году Мидлсбро уничтожил Манчестер Сити 8:1, а единственным голом в составе "голубых" отличился экс- "горняк" Элано. Интересно, что в матче против Уотфорда сыграл другой бывший игрок Шахтера – Фернандиньо.

Напомним, Манчестер Сити поиздевался над Уотфордом (8:0), а Бернарду Силва оформил хет-трик.

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