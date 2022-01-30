"Мы окончательно договорились с Манчестер Сити по продаже Хулиана. Трансфер согласован. Он останется у нас до 7 июля на правах аренды", – цитирует президента Ривер Плейт Хорхе Брито журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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По данным СМИ, действующий чемпион Англии заплатит за 21-летнего нападающего 18,5 млн евро. В прошлом сезоне Альварес провел за Ривер Плейт 46 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач.

Интерес к нападающему сборной Аргентины приписывали многим европейским клубам – Бавария, Барселона, Интер, МЮ и даже донецкий Шахтер.

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