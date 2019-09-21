Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

Манчестер Сити камня на камне не оставил от Уотфорда в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Уотфорд.

Манчестер Сити поиздевался над Уотфордом в матче 6-го тура АПЛ. Начало матча стал абсолютным кошмаром для "шершней": уже к 18-ой минуте "горожане" вели в счете 5:0. Счет открыл Давид Силва, а дальше по голу забили Агуэро, Марез, Бернарду Силва и Отаменди.

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Во втором тайме Манчестер Сити продолжил издевательство над соперником. Бернарду Силва отличился еще дважды, а точку в матче поставил Кевин де Брюйне.

Таким образом, "горожане" набрали 13 очков и остались на 2 позиции, Уотфорд с 2 пунктами остался на последнем месте.

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