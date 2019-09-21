toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛЬВОВ - ОЛИМПИК ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

19:36 95 Читати українською
Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0
Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0 – видео голов и обзор матча / твиттер Манчестер Сити

Манчестер Сити камня на камне не оставил от Уотфорда в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Уотфорд.

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне

Манчестер Сити поиздевался над Уотфордом в матче 6-го тура АПЛ. Начало матча стал абсолютным кошмаром для "шершней": уже к 18-ой минуте "горожане" вели в счете 5:0. Счет открыл Давид Силва, а дальше по голу забили Агуэро, Марез, Бернарду Силва и Отаменди.

Манчестер Сити – Уотфорд: Давид Силва забил самый быстрый гол сезона, "горожане" установили исторический рекорд

Во втором тайме Манчестер Сити продолжил издевательство над соперником. Бернарду Силва отличился еще дважды, а точку в матче поставил Кевин де Брюйне.

Таким образом, "горожане" набрали 13 очков и остались на 2 позиции, Уотфорд с 2 пунктами остался на последнем месте.

Манчестер Сити разбомбил Уотфорд в историческом матче АПЛ – Гвардиола устроил кастинг на позицию Зинченко

blog_ava
Моуринью на примере Это'О показал несправедливость футбола
11:30
342
Теги
Манчестер Сити - Уотфорд Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Уотфорд Уотфорд Бернарду Силва Бернарду Силва Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
46
мин
Милан
21:45
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук