Манчестер Сити принимал Тоттенхэм в 26-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Тоттенхэм неожиданно открыл счет благодаря удару Кулусевски в пустые ворота, но очень быстро Гюндоган выровнял положение.

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После перерыва Кейн снова вывел "шпор" вперед. Незадолго до финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота гостей, Марез не промахнулся. Когда казалось, что ничья неизбежна, Харри Кейн все же дожал соперника и одержал важную победу.

Несмотря на поражение Сити остался лидером гонки АПЛ, Тоттенхэм – 7-й.

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