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Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко – в старте, онлайн-трансляция матча АПЛ

19:27 550 Читати українською
Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко – в старте, онлайн-трансляция матча АПЛ
Манчестер Сити – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ, в котором Зинченко выходит в основе (17 августа 2019)

Манчестер Сити принимает Тоттенхэм во 2-м туре чемпионата Англии. Александр Зинченко сыграет с первых минут. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

20’ Рахим Стерлинг
 
20’ Рахим Стерлинг

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартует в 19:30 по киевскому времени. Команда Зинченко возглавляет турнирную таблицу после первого тура благодаря выездной победе над Вест Хэмом 5:0. Тоттенхэм свой матч выиграл с большим трудом. Финалисты ЛЧ-2019 одержали волевую победу над Астон Виллой с дублем Кейна.

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Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко – Родри, Гюндоган, де Брюйне (к) – Стерлинг, Агуэро, Бернардо

Тоттенхем: Льорис (к) – Уокер-Питерс, Алдвейрелд, Санчес, Роуз – Уинкс, Сиссоко, Ндомбеле – Эриксен, Кейн, Ламела

Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко попал в стартовый состав, онлайн-трансляция матча АПЛ

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