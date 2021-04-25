Манчестер Сити – Тоттенхэм: онлайн-трансляция финала Кубка лиги – Зинченко на подхвате
На Уэмбли Манчестер Сити и лондонский Тоттенхэм поборются за Кубок английской лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости
Матч Манчестер Сити – Тоттенхэм начнется в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Стеффен – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне – Марез, Фоден, Стерлинг
Запасные: Эдерсон, Аке, Жезус, Агуэро, Зинченко, Родри, Б. Силва, Ферран, Б. Менди
Тоттенхем: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон – Хёйберг, Уинкс, Ло Чельсо – Лукас Моура, Кейн, Сон
Запасные: Харт, Санчес, Танганга, Сиссоко, Алли, Дембеле, Ламела, Бергвейн, Бейл
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