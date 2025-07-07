Палермо и Манчестер Сити проведут товарищеский матч в рамках Англо-палермитанского трофея. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Таким образом команды отметят английское происхождение сицилийцев.

Манчестер Сити определился с ценой за ценную звезду – его не взяли на Клубный ЧМ-2025

Встреча состоится в субботу, 9 августа, и начнется в 21:00 по местному времени. Напомним, что оба клуба принадлежат корпорации Football City Group.

В прошлом сезоне Палермо занял 8-е место в Серии В, но перед сезоном 2025/26 команда Филиппо Индзаги считается главным фаворитом турнира.