Клуб из Манчестера до сих пор находится в поисках игрока, который заменит Александра Зинченко.

"Горожане" планировали купить левого защитника Брайтона Марка Кукурелью за 40 млн фунтов, но "чайки" требовали не менее 50 миллионов. Чемпионы Англии участвовать в аукционе не захотели.

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По информации The Athletic, Манчестер Сити сосредоточился на подписании Серхио Гомеса из Андерлехта. Клуб уверен, что 21-летний испанец способен развить свой потенциал и со временем стать важным игроком команды.

Добавим, что именно Серхио Гомес стал "виновником" ухода из Андерлехта Богдана Михайличенко. Испанец перебрался в Бельгию год назад и легко выиграл конкуренцию, оставив украинца почти без игровой практики. В прошлом сезоне Гомес сыграл в Лиге Жупиле 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

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